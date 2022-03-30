Супротивники не лише роздягали людей, а й обшукували їх, зазначив очільник міста.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив про факти знущання окупантів над жінками в місті та загалом над ірпінцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-брифінгу в Українському медіацентрі.

Так, на запитання представників ЗМІ, чи правдивою є інформація, що ворожі війська насильно утримували людей в Ірпені у підвалах, змушували роздягнутись і тримали там багато днів.

"Я сьогодні розмовляв з нашими мешканцями, які вийшли з цих підвалів. Я на 100% підтверджую інформацію. Вони не тільки роздягали, обшукували їх. У нас є деякі факти про знущання з жінок", - сказав Маркушин.

Також він повідомив, що за словами мешканців, окупанти намагались розділяти жінок і чоловіків.

"І хлопців, чому вони відокремили від жінок - вони цих хлопців хотіли мати як обмінний фонд на їхніх полонених", - зауважив мер Ірпеня.

За даними мера, мирного населення на сьогодні залишається в Ірпені, приблизно 3,5 тис.

"Але ми точно не можемо сказати, бо зараз ми проходимо кожен підвал тої території, де були російські війська. І ця цифра може бути більша", - зазначив Маркушин.

За його словами, зокрема вчора евакуювали з міста 150 людей, які вийшли чи яких звільнили з підвалів, сьогодні приблизно стільки ж.

"Із них приблизно 1/3 - це діти", - повідомив Маркушин.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано-вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ та населені пункти, які знаходяться неподалік.

Ірпінь опинився під контролем ворога. З супротивником йшли бої в Ірпені, в Гостомелі, в Бучі та на Житомирській трасі.

28 березня Олександр Маркушин повідомив, що Ірпінь було звільнено від окупантів, місто зачищали від супротивника. 30 числа мер сказав, що у місті загинули до 300 мирних жителів.

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