Російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення неподалік Потьомкиного, але зазнали втрат.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що на Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли з наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогір'я, Степове та Кам'янське.
Крім того, ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат підрозділам українських військ біля Малих Щербаків.
На Південнобузькому напрямку противник обстрілював із артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка.
Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.
"Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався", - мовиться у дописі.
У Генштабі також зауважили, що окупанти продовжують інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.
"В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на Донеччині окупанти штурмом намагалися просунутися у трьох напрямках.