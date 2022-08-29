Вони продовжують інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

Російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення неподалік Потьомкиного, але зазнали втрат.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку зафіксовано обстріли з наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогір'я, Степове та Кам'янське.

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Крім того, ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат підрозділам українських військ біля Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку противник обстрілював із артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка.

Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.

"Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався", - мовиться у дописі.

У Генштабі також зауважили, що окупанти продовжують інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині окупанти штурмом намагалися просунутися у трьох напрямках.

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