Ворог також невдало спробував наступати у напрямку Павлівки.

Російські окупанти штурмом намагалися просунутися у напрямках Мар'їнки, Первомайського та Невельського у Донецькій області, але отримати відсіч і відступили.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

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Зазначається, що на Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя.

"Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Мар'їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив", - мовиться у дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв позиції українських військ із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченка. Окупанти застосували авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки.

"Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська продовжують намагання прорвати позиції Сил оборони у Харківській області.

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