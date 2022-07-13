За результатами опитування, у віковій групі 18-24 роки за припинення війни виступають 56%.

Закрите опитування, проведене на замовлення Кремля, свідчить, що 30% росіян вважають, що війну в Україні потрібно зупинити прямо зараз

У розпорядження видання "Медуза" потрапили результати закритого опитування, проведеного в кінці червня 2022 р. на замовлення Адміністрації президента (АП) РФ. Респондентів запитували: "Одні кажуть, що бойові дії в Україні потрібно зупинити якомога швидше. Інші вважають, що бойові дії зараз не слід зупиняти. Яка точка зору вам ближче - перша чи друга?"

З результатів опитування випливає, що 30% людей, які взяли участь в опитуванні, вважають, що бойові дії в Україні потрібно "зупинити якомога швидше".

Ще 13% не змогли відповісти; 57% опитаних вважають, що війну потрібно продовжувати.

За результатами цього ж опитування, у віковій групі 18-24 роки за припинення війни виступають 56%, а за продовження — тільки 19%.

Серед росіян 25-34 років закінчення війни підтримують 43%, продовження бойових дій — 41%.

В цілому чим старше респонденти, тим більше вони підтримують війну. Наприклад, серед респондентів старше 60 років за продовження вторгнення висловилися 72% опитаних.

У Москві і Санкт-Петербурзі, судячи за даними закритого опитування, припинення бойових дій хочуть близько 40% респондентів, а 48% виступають за їх продовження. Найбільше (62%) прихильників продовження боїв — в інших російських містах-мільйонниках.

Також ВЦВГД на прохання Кремля вивчав залежність підтримки продовження війни і медіаспоживання. Серед "активних користувачів інтернету" за закінчення бойових дій виступають 47% респондентів, а 35% — за їх продовження. Натомість серед телеаудиторії прихильників завершення військового конфлікту лише 22%, 68% таких респондентів виступають за його продовження.

Відкрито ці дані ВЦВГД не публікує.

Водночас, як писав УНІАН, більшість українців – 57% вважають, що для перемоги у війні Україні потрібно понад шість місяців. А після повномасштабного вторгнення до Росії продовжують добре ставитись 2% українців, 92% – погано.

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