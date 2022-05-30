Втрати призводять до зниження морально-психологічного стану у рядах окупантів.

У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про збільшення кількості окупантів, які намагаються уникнути бойових дій.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на території України, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій", - зазначили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, у російській армії назріває масштабна проблема - там стає все більше "відмовників" - солдат, які відмовляються їхати на лінію фронту або навіть на кордон.

Засновник CIT Руслан Левієв розповів, що потім відбувається з "відмовниками": вони живуть в окремих блоках і займаються господарською роботою: риють окопи, носять техніку і боєприпаси, обслуговують господарські потреби.

Інколи окупанти відмовляються воювати масово - цілими підрозділами. Раніше журналіст Роман Цимбалюк розповів, що рота російських солдатів на чолі з командиром відмовилася їхати в Україну.

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