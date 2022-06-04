Супротивник на одному з напрямків евакуював до 100 одиниць пошкодженої військової техніки та озброєння, зазначили у Генштабі української армії.

В Україні на Слобожанському напрямку тривають бойові дії, у напрямку села Шипувате помічено переміщення колони ворожої техніки.

Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць)", - сказано в повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження наших підрозділів.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Пізніше окупанти пішли у наступ на частині сходу нашої країни та намагалися захопити, зокрема, Сєвєродонецьк.

Українські воїни давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 3 квітня на нашій землі ліквідували приблизно 30 950 супротивників та багато їхньої техніки. Українська сторона повідомляла, що РФ не хоче забирати своїх знищених вояків.

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