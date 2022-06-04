У місті Сєвєродонецьк Луганської області угрупування російських військ посилено коштом мобілізаційного резерву "2-го армійського корпусу" (так звана "народна міліція" самопроголошеної "ЛНР").
У Сєвєродонецьку тривають бої, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання коштом мобілізаційного резерву "2-го армійського корпусу"…", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, але успіху не мали.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Потім супротивник пішов у наступ на частині сходу української держави та намагався взяти під контроль Сєвєродонецьк. Вороги захопили більшу частину міста.
3 червня стало відомо, що захисники України відбили в окупантів 20% території Сєвєродонецька.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Генерал назвав завдання ЗСУ щодо Сєвєродонецька й попередив про загрозу
- Зеленський сказав, скільки населених пунктів в Україні захопила Росія
- В Ізюмі була знищена майже вся 35-та загальновійськова армія Росії - ISW