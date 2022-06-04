Супротивники підсилені так званим мобілізаційним резервом "ЛНР", зазначив Генштаб української армії.

У місті Сєвєродонецьк Луганської області угрупування російських військ посилено коштом мобілізаційного резерву "2-го армійського корпусу" (так звана "народна міліція" самопроголошеної "ЛНР").

У Сєвєродонецьку тривають бої, про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання коштом мобілізаційного резерву "2-го армійського корпусу"…", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, але успіху не мали.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Потім супротивник пішов у наступ на частині сходу української держави та намагався взяти під контроль Сєвєродонецьк. Вороги захопили більшу частину міста.

3 червня стало відомо, що захисники України відбили в окупантів 20% території Сєвєродонецька.

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