Місцеві жителі повідомили, що вибух було чутно навіть у навколишніх селах.

Потужний вибух прогримів в Мелітополі близько полудня. Гуркіт було чутно в усіх районах міста та сусідніх довколишніх селах.

Про це повідомляє РИА-Новости.

Збройні Сили України вже не раз били по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому в Мелітополі. Його ворог використовує як командний пункт і базу для літаків і вертольотів.

Попри це загарбники намагаються відбудовувати злітну смугу для своїх потреб. За словами місцевих жителів, після вибуху з боку аеродрому було видно стовп диму.

Як раніше повідомляв УНІАН, у захопленому Мелітополі співробітники ФСБ почали вивозити в невідомому напрямку коханок окупант. Одна з таких історій сталася з коханкою загарбника, що оселилася чужій квартирі, розташованій в одній з новобудов міста.

У чужий будинок жінку привів її коханий-ФСБшник. За свідченнями сусідів, жінка так вжилася в роль господині, що навіть кричала на дітей, які шуміли у дворі.

На цьому неприємності жінки не закінчилися. За кілька днів в квартиру вломилися військові РФ і так само вивезли її в невідомому напрямку. За версією видання, жінка могла чути і бачити більше, ніж їй належить.

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