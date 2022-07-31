Одну з жінок вивезли в невідомому напрямку, а перед цим викрали її коханого-окупанта.

В захопленому Мелітополі працівники ФСБ почали вивозити в невідомому напрямку коханок окупантів. Одна з таких історій сталася з коханкою загарбника, яка поселилася чужій квартирі, розташованій в одній з новобудов міста.

Про це пише місцеве видання "РІА Мелітополь".

У чужу домівку жінку привів її коханий-ФСБшник. За свідченнями сусідів, жінка так вжилася в роль господині, що навіть кричала на дітей, які шуміли у дворі.

"Дівчина раділа життю і навіть селфилася на тлі чужих речей, викладаючи фото в Інстаграм. А днями місцеву "прости господи" побачили у сльозах. У квартиру до ФСБшника увірвалися росіяни з автоматами, скрутили його та вивезли у невідомому напрямку", - пише видання.

На цьому неприємності жінки не закінчилися. За кілька днів в квартиру вломилися військові РФ і так само вивезли її в невідомому напрямку. За версією видання, жінка могла чути та бачити більше, ніж їй належить.

Як повідомляв УНІАН, раніше у парку окупованого Мелітополя знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла майже місяць тому. Рідні дівчинки стверджують, що перед смертю її зґвалтували та побили. Хоч тіло пролежало в землі стільки часу, збереглися характерні тілесні ушкодження.

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