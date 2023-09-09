Окупанти за добу атакували на Лиманському, Мар'їнському напрямках, на Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують росіян.

Упродовж доби російські війська атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Війна в Україні - ситуація на фронті 9 вересня

У Генштабі розповіли, як загалом минула доба на тих чи інших напрямках фронту:

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на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки Харківської області, Новоселівського Луганської області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кислівка, Кучерівка Харківської області;

противник завдав авіаційних ударів біля Синьківки, Кислівки Харківської області, Новоселівського Луганської області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кислівка, Кучерівка Харківської області; на Лиманському напрямку наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового; авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Спірне, Веселе Донецької області; від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове Донецької області;

наші захисники відбили ворожі атаки в районі Берестового; авіаційних ударів зазнали Білогорівка Луганської області, Спірне, Веселе Донецької області; від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове Донецької області; на Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки; ворожих авіаційних ударів зазнали Кліщіївка та Андріївка Донецької області; під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області;

українські воїни успішно стримують противника в районах Оріхово-Василівки, Богданівки та Кліщіївки; ворожих авіаційних ударів зазнали Кліщіївка та Андріївка Донецької області; під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області; на Мар’їнському напрямку протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки; противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби наші воїни відбили 8 атак ворога в районі Мар’їнки; противник завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському напрямку , як поінформували в Генштабі, ворог завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

, як поінформували в Генштабі, ворог завдав авіаційних ударів біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області; артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Понятівка, Садове Херсонської області та Дніпровське Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Мають успіх в районах південніше Роботиного та Кліщіївки, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Війна в Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Минулої доби окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міст Суми та Кривий Ріг.

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