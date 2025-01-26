Росіяни захопили Времівку на Донеччині / колаж УНІАН, фото УНІАН (Віктор Ковальчук), DeepState

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб української території. Ворог захопив населений пункт Времівка, що на Донеччині

Про це інформує проєкт DeepState. Також російські загарбники просунулися в кількох населених пунктах Донецької області. Зокрема – у Торецьку.

"Ворог окупував Времівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного", – йдеться у повідомленні. 

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Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. 

Карта бойових дій від проєкту DeepState виглядає так:

DeepState

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Українські військові відбили накат російських окупаційних військ на Харківщині. Ворог намагався здійснити штурмові дії в районі Піщаного – у бік Купʼянська-Вузлового висунулися 4 БТРи окупантів. Противника вчасно виявили українські захисники.

Тим часом у Курській області РФ військові 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ знищили цілий підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. У бригаді акцентували, що російські морпіхи страчують українських військовополонених.

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