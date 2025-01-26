Зокрема, ворог просунувся у Торецьку.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися вглиб української території. Ворог захопив населений пункт Времівка, що на Донеччині.

Про це інформує проєкт DeepState. Також російські загарбники просунулися в кількох населених пунктах Донецької області. Зокрема – у Торецьку.

"Ворог окупував Времівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Карта бойових дій від проєкту DeepState виглядає так:

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Українські військові відбили накат російських окупаційних військ на Харківщині. Ворог намагався здійснити штурмові дії в районі Піщаного – у бік Купʼянська-Вузлового висунулися 4 БТРи окупантів. Противника вчасно виявили українські захисники.

Тим часом у Курській області РФ військові 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ знищили цілий підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ. У бригаді акцентували, що російські морпіхи страчують українських військовополонених.

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