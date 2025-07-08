Росія нездатна перемогти самостійно.

Участь Північної Кореї у війні в Україні стає дедалі помітнішою, і ця підтримка показує те, наскільки насправді слабка Росія. Про це пише професор Ессекського університету Наташа Ліндштедт у статті для Forbes.

Як наголошується в статті, для Росії переваги цього партнерства очевидні, оскільки їй вкрай необхідно більше військ.

"З огляду на втрати, Путін не може ризикувати ще однією політично непопулярною мобілізаційною кампанією. Використання неросійських бійців дає Путіну час для відновлення своєї армії... Хоча Путін набирав людей із Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу, партнерство з Північною Кореєю давало більше переваг і набагато більший потік розгортання військ", - пише Ліндштедт.

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При цьому Північна Корея постачає Росії не тільки війська, а й зброю. Оскільки РФ втратила велику кількість військової техніки, їй вкрай потрібні поставки.

Деякі з видів зброї, наданої Північною Кореєю, включають 200 далекобійних артилерійських систем, понад сотню балістичних ракет малої дальності, таких як ракети KN-23 і KN-24, п'ятдесят 240-мм реактивних систем залпового вогню та двадцять 170-мм самохідних гармат або гаубиць.

Крім того, з вересня 2023 року Північна Корея відправила понад 15 000 контейнерів, які, ймовірно, містили мільярди одиниць зброї, включаючи до дев'яти мільйонів артилерійських снарядів. Оскільки війна Росії з Україною значною мірою спирається на артилерію, ця "ін'єкція" з Північної Кореї дуже допомогла.

Водночас багато північнокорейських боєприпасів були ненадійними, неточними і старими. Крім того, Північна Корея не може зрівнятися з масштабами або ефективністю західних виробників зброї.

Таким чином, підтримка зброї Північною Кореєю може бути нестійкою в довгостроковій перспективі; це здебільшого тимчасовий захід, щоб допомогти Росії перегрупуватися, наголошується в статті.

"Водночас готовність Кім Чен Ина ризикувати великою кількістю життів і поставляти величезний арсенал зброї дає Москві критично важливий буфер. Це також демонструє, що Росія не здатна виграти цю війну самостійно".

КНДР у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея може перекинути додаткові війська в Росію для участі у війні проти України. Це може статися в липні або серпні, заявили південнокорейські розвідники.

Також стало відомо, що Північна Корея може направити в Росію 25 тисяч працівників на заводи з виробництва дронів. За інформацією ЗМІ, люди з КНДР навчатимуться на підприємстві з виробництва БпЛА "Герань" в Єлабузі (РФ).

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