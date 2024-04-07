Тільки на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих атак.

Протягом доби, 6 квітня, на фронті зафіксовано 50 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні по ситуації на передовій станом на 18:00.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Водночас на Купʼянському – ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ

Зазначається, що окупанти завдали 8 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Водночас авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 станції РЕБ противника.

Війна в Україні: важливі новини

Росія каже, що її окупаційні війська вже нібито увійшли до Часового Яру Донецької області. Речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний заявив у коментарі Reuters, що ця інформація не відповідає дійсності.

Тим часом окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Під ворожим вогнем 6 квітня опинилися, зокрема, Харків та Одеса, загинули люди.

Крім того, росіяни вдарили по Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро людей. Серед жертв атаки – мати та її 16-річна донька.

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