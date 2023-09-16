Віталій Бережний зазначив, що українським воїнам потрібна не тільки матеріальна підтримка.

Голова Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний озвучив втрати української армії у війні з російськими окупантами. Він зазначив, що з кожних 100 осіб, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20.

"На підставі статті 18 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ми повинні забезпечити на території відповідних населених пунктів ведення обліку військовозобов'язаних, призовників та інших категорій і відповідно до цього здійснювати ті чи інші заходи щодо комплектації військових частин Збройних сил України. Станом на зараз, військові формування, які виконують свої завдання, потребують не тільки матеріальної підтримки транспортними засобами та іншим. Вони, в першу чергу, потребують поповнення. З підрозділів, які були сформовані восени минулого року, в кількості до 100 осіб зараз виконують свої зобов'язання 10-20 осіб", - повідомив Бережний під час 39-ї сесії Полтавської міської Ради VIII скликання 15 вересня.

За його словами, решта захисників - загиблі, поранені, виведені з ладу й не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках.

Втрати України у війні з РФ - останні новини

Російська влада і пропагандисти постійно спекулюють на темі втрат української армії. Ця інформація в Україні є державною таємницею і засекречена на час воєнного стану.

31 серпня секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяви, що нібито ЗСУ втратила 70 тисяч солдатів. За його словами, ця інфомація помилкова.

У свою чергу глава ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що втрат на війні дуже багато та сприймати це не легко.

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