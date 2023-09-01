Начальник ГУР наголосив, що треба зробити все, аби перемогти і щоб більше не було війни на території України.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що втрат на цій війні дуже багато і сприймати це не легко.

"Як я переживаю втрати? Якщо сказати, що легко, то це не правда. Зрозуміло, що втрат багато. Зрештою йде певне звикання. Це не нормально. Але це також правда", - сказав він в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

За його словами, від нас усіх залежить скільки ще наших воїнів загине. "Бо закінчити можна, в принципі, багатьма шляхами, але чи простить історія нам це все. Точно не простить, І що скажемо ми, якщо зробимо стратегічні помилки, тим, хто загинув, і тим, хто вижив, родичам людей, які загинули - заради чого це було", - наголосив Буданов.

Відео дня

Керівник ГУР розповів, що йому дуже важко дивитися в очі при врученні нагород родичам тих, хто загинув на війні.

"Ми маємо зробити все, щоб перемогти і щоб такі подібні війни на нашій території ніколи більше не відбувалися хоча б в найближчому майбутньому", - підкреслив Буданов.

Війна в Україні - втрати

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 серпня, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Welt прокоментував інформацію, що нібито українська армія втратила 70 тисяч солдатів. Він зазначив, що дані західних журналістів є неправдивими. При цьому додав, що наша армія була зовсім не такою великою, щоб говорити про такі втрати.

Нагадаємо, дані про втрати України на війні та дані про кількість загиблих є державною таємницею. Інформація не розкривається, щоб ворог не зміг використовувати її у власних цілях. Дані засекретили на час воєнного стану.

Вас також можуть зацікавити новини: