На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, окупанти не припиняють спроб прорвати позиції українських сил оборони на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті.

Так, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

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На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Повідомляється, що Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Крім того, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.

"Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - повідомляють у Генштабі.

Втрати окупантів на фронті - дані від Генштабу

У Генштабі повідомили, що за добу авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів окупантів.

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