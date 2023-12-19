Ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи ЗСУ з лівобережжя Дніпра.

Протягом доби російські окупанти здійснили десятки безуспішних атак та провели кілька спроб штурмів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 69 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Зокрема, на Авдіївському напрямку ЗСУ було відбито 22 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 10 населених пунктів.

"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Крім того, на Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 11 безуспішних атак на позиції наших захисників", - зазначили у Генштабі.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, але обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак загарбників західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області, де противник, за підтримки авіації, намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Тягинка, Іванівка, Токарівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

"Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив вісім спроб штурмових дій, отримав гідну відсіч, із втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику. Продовжують заходи із розширення плацдарму", - розповіли у Генштабі.

Крім того, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зауважив, що російські окупанти активно намагаються захопити Авдіївку вже кілька місяців, і постійно оголошують про нові й нові дедлайни, яких їм все одно не вдається досягти, попри всі зусилля та величезну кількість витрачених ресурсів.

За його словами, "тепер всі розуміють, що цього (захоплення Авдіївки) не буде, тому кажуть, що нібито чогось досягнуть до президентських псевдовиборів у Росії". "Впевнений, у них нічого не вийде", - сказав Барабаш.

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