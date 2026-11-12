'Нам вже немає чого боятися': китаєць розповів Kyiv Independent, чому долучився до лав ЗСУ

Луо поділився, що розчарувався у комуністичному керівництві Китаю.

Луо Хайчжоу з позивним "Брунко" вербує інших китайських добровольців до лав збройних сил України, незважаючи на попередження, які співробітники китайських органів державної безпеки надсилають його родині на батьківщині. Він розуміє, що повернутися до рідного Шеньчженю зараз неможливо, пише Kyiv Independent.

Луо зустрівся з журналістами за день до того, як мав з’явитися до лав українських морських піхотинців в Одесі.

Завдяки популяризації української справи в китайських соціальних мережах, що є делікатним завданням, зважаючи на суворий режим інтернет-цензури Комуністичної партії Китаю, Луо, за його словами, знає більшість із приблизно 50 китайських добровольців, які воюють на всій лінії фронту в Україні.

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В статті пояснюється, що це невелика група, члени якої часто мають зовсім різні особисті мотиви, але, як він підкреслив, кожен з них перебуває тут, незважаючи на мовчазну підтримку Москви з боку китайського уряду.

"Нам вже немає чого боятися", – розповів Луо.

Видання зауважило, що Пекін заявляє про нейтралітет у зв’язку з повномасштабною війною Росії, водночас поглиблюючи торговельні відносини з Москвою та підтримуючи російське виробництво дронів і ракет за допомогою комплектуючих китайського виробництва.

Примітно, що громадяни Китаю також воюють на боці Росії, а військові офіцери, за повідомленнями, відвідують райони поблизу російської лінії фронту, щоб винести тактичні уроки з цієї війни.

"Для кількох десятків китайців, які приєдналися до збройних сил України, цей вибір, можливо, позбавив їх можливості коли-небудь повернутися додому", - констатує видання.

Луо поділився, що розчарувався у комуністичному керівництві Китаю. За його словами, Комуністична партія Китаю (КПК) досі зберігає радянський менталітет, а це означає, що партійні чиновники та їхні соратники користуються плодами стрімкого економічного зростання Китаю, тоді як пересічний громадянин і далі зазнає експлуатації та позбавлений прав.

Незважаючи на масштабну антикорупційну кампанію президента Китаю Сі Цзіньпіна, за словами Луо, корупція в Китаї залишається поширеним явищем.

В статті розповідається, що спочатку Луо привабила в Україні надія на нове життя. За фахом він був торговцем металобрухтом і вважав, що його послуги будуть дуже затребувані в післявоєнній Україні.

Однак після прибуття в грудні 2023 року він швидко зрозумів, що більшу частину свого часу присвячує гуманітарній діяльності: постачає біженцям продукти харчування та електроніку, а також евакуює цивільних мешканців із територій, що знаходяться на лінії фронту.

Хоча він міг періодично продовжувати термін свого перебування, візова ситуація для громадян Китаю в Україні залишається складною. Тому Луо дійшов висновку, що найкращим способом залишитися є отримання посвідки на проживання шляхом вступу до лав збройних сил.

Луо пройшов підготовку як оператор дронів у 214-му окремому штурмовому батальйоні Сухопутних військ України. Разом із ним були ще четверо китайських добровольців, яких він сам допоміг набрати.

У серпні Луо потрапив до лікарні через камінь в нирці. Під час одужання на узбережжі Чорного моря він вперше зустрів українських морських піхотинців. Вражений їхнім професіоналізмом і спокушений близькістю до зростаючої китайської громади в Одесі, він попросив про переведення.

Своє наступне призначення, як з гордістю зазначив Луо, він отримає у підрозділі протиповітряної оборони, що бореться з дронами, і захищатиме свою нову батьківщину.

Видання розповіло, що він досить оптимістичний щодо майбутнього. На думку Луо, для Китаю Росія є "пішаком, якого використовують, а потім викидають", що послаблює Європу ціною власних втрат.

Він не виключає, що незабаром може бути укладена угода між президентом США Дональдом Трампом і Сі, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну завершити війну без "втрати престижу".

Однак, як вказується в статті, незалежно від того, чи буде укладена угода, Луо має намір залишитися. Його цікавить можливість працевлаштування після війни в Державній прикордонній службі. Також чоловік планує вивчити українську мову. За його словами, щойно війна закінчиться, він хоче перевезти сюди свою родину.

Роль Китаю у війні РФ проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що джерела стверджують, що під час тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Шеньчжені питання війни в Україні не буде розглядатися. За словами джерел, Китай волів би, аби будь-які переговори щодо України відбувалися безпосередньо між США та Росією. Окрім цього, з переліку можливих тем обговорення зникла і денуклеаризація Корейського півострова, яку, на думку Пекіна, мають вирішувати США і Північна Корея.

Також ми писали, що Трамп повідомив журналістам, що вирушить до Китаю на саміт АТЕС, який відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені Він поділився, що зустріч за участю президента Путіна та голови Сі Цзіньпіна буде цікавою. Очільник Білого дому поділився, що політики будуть намагатися покласти край війні в Ірані. Також президент США заявив, що він планує обговорити з Путіним та Цзіньпіном багато питань, зокрема денуклеаризацію.

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