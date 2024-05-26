Військовий зазначив, що окупанти не шкодують живої сили для атак.

Проти ЗСУ у Харківській області воюють колишні ув’язнені – "ШтормV", а також 13-й танковий полк, який раніше був на Куп’янському напрямку, та 11-й механізований полк.

Як зазначив у інтерв’ю "Главкому" комбриг 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка, Герой України, полковник Павло Федосенко, в основному це мобілізовані, якими керують кадрові офіцери.

"Ворог не жаліє ресурсів. Це помітно. Насамперед не жаліє людських ресурсів. Намагається накатами просуватися вперед, використовуючи величезну кількість особового складу – йдуть штурмові групи одна за одною. А у відповідь летить чимала кількість наших БпЛА", - розповів комбриг.

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Ситуація на Харківському напрямку

Російські окупанти постійно бомблять Харків. Також складна ситуація в районі Вовчанська. Окупанти наблизилися до центральної частини Вовчанська у рамках нового наступу в регіоні.

21 травня заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста, аросіяни наступають з півночі. Карти поля битви з відкритих джерел, складені незалежними групами, також показують, що РФ тепер контролює північну частину міста, довоєнне населення якого становило 17 тис. осіб.

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