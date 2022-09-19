Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб, зазначив голова Херсонської ОВА.

Жителям деокупованих населених пунктів Херсонщини радять евакуюватися на зимовий період.

Про це написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram.

"З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - зазначив він.

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Допомогу в евакуації буде надано Херсонською ОВА. Для цього треба повідомити про свій намір евакуюватися і згодом очікувати на інформацію щодо деталей евакуації.

Янушевич додав, що при зверненні до ОВА варто вказати свої гуманітарні потреби.

Він нагадав, що після отримання статусу ВПО держава виплачуватиме грошову допомогу - 2 000 грн для дорослого, 3 000 грн для людей з інвалідністю та дітей. Крім цього, ВПО можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Янушевич розповів про один зі звільнених від окупантів населених пунктів Херсонської області - Високопілля. Населений пункт, за його словами, зруйнований на 80%.

Через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини. Зараз обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення. Життя жителів Високопілля підтримують, завозячи гуманітарну допомогу – харчові продукти та будівельні матеріали для відновлення житла.

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