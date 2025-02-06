За його словами, це простий та надійний засіб пересування.

Російські окупанти почали використовувати на фронті віслюків. Відповідні фото оприлюднили в кількох провоєнних Telegram-каналах.

Зазначається, що віслюків відправляють у підрозділи для виконання логістичних задач. Також деякі російські блогери повідомили про передачу віслюка підрозділу забезпечення. Журналісти "Мілітарного" вважають, що таке кардинальне рішення, ймовірно, зумовлене дефіцитом автотранспорту та безекіпажних наземних платформ:

"Залишається незрозумілим, як росіяни планують використовувати цих повільних тварин, які погано переносять вологий клімат, потребують постійного догляду та достатнього харчування".

Військовий експерт Михайло Жирохов в етері "Radio NV" висловив думку, що використання віслюків може бути локальною ініціативою. Він вважає, що в цих підрозділах може перебувати людина, яка вміє поводитися з цими тваринами:

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"Така безумна ідея в нього виникла і вищі командири передали цей транспорт. Якщо ми говоримо про повернення тактики Першої, Другої світової війни, то чому ні? Це простий та надійний засіб пересування. Тим паче, що техніку зараз не можна використовувати, зважаючи на погодні умови. А віслюки чи коні можуть виконувати обов'язки, які на них покладені", - відзначив він.

Ситуація на фронті залишається складною

Напередодні в оперативно-тактичному угрупованні "Луганськ" повідомили, що російські загарбники зробили три проходи через канал Сіверський Донець біля Часового Яру. Також окупанти посилили повітряну розвідку на цьому напрямку.

Водночас журналісти Forbes повідомляють, що окупаційні війська РФ планують піти у прямий наступ на Куп'янськ. Але для цього їм треба побудувати переправи через Оскіл.

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