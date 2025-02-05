Російські механізовані полки втрачають бронетехніку зі швидкістю 6 000 одиниць на рік.

Втрати Росії в техніці у війні проти України вже перевищили 15000 одиниць. Можливо, це було неминуче, оскільки запаси радянської техніки вичерпуються – російські окупанти почали пересідати на коней.

Увагу на відео з російськими солдатами, що їдуть верхи десь на окупованій території України, звернув журналіст Forbes Девід Акс. Він акцентував, що російські механізовані полки втрачають бронетехніку зі швидкістю 6 000 одиниць на рік. І російські заводи просто не спроможні замістити ці втрати.

"Росія виробляє близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М щороку, а також кілька сотень інших нових броньованих машин, включаючи колісні бойові машини БТР-82", – зазначається в матеріалі.

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У перші два роки повномасштабної війни проти України Кремлю вдавалося заповнювати великий розрив між втратами і виробництвом нової техніки. Москва знімала зі зберігання техніку часів холодної війни і відправляла її на фронт, але і ці запаси вичерпуються.

"Оскільки бронетехніка, навіть дуже стара, стає дедалі рідкіснішою на російському озброєнні, все більше російських штурмових груп пересуваються на цивільних мікроавтобусах і компактних автомобілях. Наступними можуть бути коні. [...] Але це не означає, що Росія програє війну в більш широкому сенсі. Наскільки б поганими не були російські проблеми з генерацією сил, українські ще гірші", – пише Акс.

"Російські війська зазнають великих втрат. Проте вони продовжують просуватися на багатьох напрямках, де українська оборона розтягнута через нестачу живої сили – і де Росія змогла сконцентрувати переважаючі сили", – заявляє українська аналітична група Frontelligence Insight.

Втрати Росії на війні проти Україні

Станом на ранок 4 лютого 2025 року, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила майже 843 тисячі своїх військових. За даними Генштабу ЗСУ, втрати РФ у броньованих машинах перевалили за 20 тисяч одиниць.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за перший місяць 2025 року Сили оборони знешкодили на Покровському напрямку 15 тисяч окупантів. За його словами, близько 7000 загарбників з цього числа знищені безповоротно.

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