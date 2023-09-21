Ворог продовжує скидати з літаків авіабомби на морські транспортні шляхи навколо Зміїного.

На півдні скорочено лави загарбників та знищено багато техніки противника. За минулу добу ліквідовано 48 окупантів.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, знищено 12 гармат, станцію радіоелектронної боротьби Р-934, два комплекти антенних систем до станції радіо-електронної боротьби, шість безпілотних літальних апаратів різних типів. Крім того, на металобрухт пущено пускову установку для FPV-дронів, сім одиниць автобронетехніки та стільки же човнів.

Зазначається, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Триває контрбатарейна боротьба, ворог намагається посилювати тиск на мирне населення, тероризуючи потужними нічними обстрілами та атаками.

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Наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 11 кораблів: 10 - в Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії та великі десантні кораблі заведені в пункти базування.

"Але ворог продовжує тримати в напрузі цивільне судноплавство, атакуючи з тактичної авіації керованими авіабомбами морські транспортні шляхи навколо острова Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Військові нагадали, що протягом минулої доби ворог в тому числі здійснив чотири авіаційні удари у райони населених пунктів Ольгівка, Тягинка та двічі по Одрадокам’янці. По населених пунктах випущено 12 керованих авіабомб потужністю 500 кг тротилового еквіваленту. Також російська армія продовжує терор мирного населення Бериславщини із застосуванням дронів, з яких скидають осколочні боєприпаси. За минулу добу було зафіксовано 26 таких випадків.

"На щастя, люди не постраждали, пошкоджено автомобіль Національної поліції", - розповіли у прес-службі.

За минулу добу ворог здійснив понад 120 артилерійських обстрілів з використанням більше 600 снарядів. В тому числі 13 обстрілів населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей. Внаслідок обстрілів вчора 2 цивільних загинуло, шестеро – отримали поранення, пошкоджено понад два десятки приватних будинків, гуртожиток, навчальний заклад, гаражі, газогін та приватні автівки.

Нічний удар РФ по Херсону - що відомо

Сьогодні вночі ворог завдав удару по Херсону. Внаслідок цих "подвигів" російської армії загинуло три цивільні людини: двоє чоловік – у гуртожитку та літня жінка – у власній квартирі.

За даними міністра внутрішніх справ Ігора Клименко, ворог серед ночі почав завдавати удари по житловим кварталам з різного озброєння. У місті виникло 7 пожеж: горіли житлові будинки, автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста. Крім трьох загиблих, ще п’ятеро цивільних поранено.

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