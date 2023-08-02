Зокрема, українські військові підірвали 10 складів боєприпасів загарбників і знищили 19 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку Сили оборони України потужно вдарили по техніці і складам російських загарбників. Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram, підрозділи Сил оборони продовжують знищувати живу силу та техніку ворога.

"За добу ворог втратив 19 одиниць військової техніки", - повідомив Тарнавський.

Зокрема, йдеться про чотири бойових броньованих машини (ББМ), шість одиниць артилерійських систем та мінометів, одну ТОС-1А "Сонцепьок", один безпілотний літальний апарат та сім одиниць автомобільної техніки.

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Також було знищено 10 складів боєприпасів та склад ПММ противника.

Ситуація на фронті - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, задіює резерви.

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