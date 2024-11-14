Українські танки відійшли від своєї "обережної стратегії".

Росіяни намагаються прорватися до Покровська, однак для цього їм потрібно спочатку захопити Курахове, яке перебуває під захистом 33-ї механізованої бригади ЗСУ, озброєної танками Leopard 2A4.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, у понеділок російські сили спробували прорватися до села Дальнє, що на південь від Курахового, проте влучний вогонь Leopard 2A4 швидко зупинив російський наступ.

"Принаймні один Leopard 2A4, що стріляє бронебійними снарядами, пробив дірки у двох російських танках, бронетранспортері та кількох інших транспортних засобах", - пише Акс.

Відео дня

Як зазначає аналітик, у цій битві українські танки відійшли від своєї "обережної стратегії".

Через поширення вибухових безпілотників, які полюють на важку бронетехніку, російські та українські танки часто ховаються в лісах, з'являючись лише для того, щоб зробити кілька пострілів з гармат по цілях, або, лише зрідка, щоб очолити відчайдушну атаку, таку як атака росіян на Дальнє.

"Броньовані танки Leopard 2A4 33-ї механізованої бригади в понеділок були зовсім не обережні. Вони билися в ближньому бою - і перемогли. Українським танкістам допомогло те, що російську колону очолювали два "танки-черепахи", оснащені громіздкою противодровою бронею, яка приховує видимість екіпажів, а також не дає вежам танків обертатися", - пише Акс.

Війна в Україні - новини з фронту

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що окупанти підірвали греблю Курахівського водосховища, адже розраховують вибудувати там оборонну лінію і перерізати українським військовим логістичні шляхи. Також росіяни, за словами експерта, розраховували на те, що якщо вони підходитимуть, то щоб воду зі сховища не спустили на них.

Водночас військовий оглядач Денис Попович попередив, якщо РФ захопить Курахове, то, ймовірно, почнуть наступ на Покровськ. Він зазначив, що наразі Курахове перебуває в "кишені", а спроби просування окупантів спрямовані на Константинопольське.

Вас також можуть зацікавити новини: