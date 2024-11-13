Підривом греблі росіяни планували вирішити кілька завдань.

Російські окупанти підірвали греблю Курахівського водосховища, розраховуючи вибудувати там оборонну лінію та перерізати ЗСУ логістичні шляхи. Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Курахівське водосховище їм навіть цікавіше було, ніж Курахове. Оскільки воно має довжину у 40 кілометрів, росіяни розраховували вибудувати там певну оборону, розсікти наш фронт. І вони сподівались з Іллінки перекинути війська на Покровськ", - вважає Тимочко.

За його словами, внаслідок підриву греблі мали бути затоплені певні райони, через які проходять логістичні шляхи.

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"Там поруч йде дорога Н-15, національного значення, дорога Донецьк-Запоріжжя. Це базова магістраль, по якій відбувається поставка Курахівського гарнізону ЗСУ… І в районі населеного пункту Богатир теж є дорога - один із логістичних шляхів підтримки нашого гарнізону в Кураховому", - сказав Тимочко.

Крім того, як зазначив військовий, у росіян був розрахунок на те, якщо вони будуть підходити, то щоб воду зі сховища не спустили на них.

"Бо під Києвом, ще з тих часів у них є добра згадка, як їхня 60-кілометрова колона була затоплена і підмерзла. Вони це добре пам’ятають, ті, хто вижили, звичайно. Ну і також момент – вони розраховували, що вода піде по гирлу річки Вовча у бік Костянтинопіля, Олександрівки. І був розрахунок, що там утворяться затоплені плавні в районі населених пунктів Богатир, Андріївка. Не вдалося", - розповів голова Ради резервістів ЗСУ.

За словами Тимочка, як будуть відбуватись події надалі в плані оборони Курахового, поки важко сказати.

Підрив греблі Курахівського водосховища – подробиці

11 листопада стало відомо, що війська РФ пошкодили греблю Курахівського водосховища.

На думку військового експерта Михайла Жирохова, пошкодження греблі Курахівського водосховища може допомогти Збройним силам України, адже вони отримають ще один рубіж – водний, по якому можна стримувати ворога. За його словами, коли річка Вовча буде заповнена водою, то оборонятися буде простіше.

Як відомо, ворог найбільше атакує зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Раніше Тимочко сказав, що загалом на Покровсько-Курахівському напрямку перебуває 60-70 тисяч російських військових. За його словами, для наших оборонців "складність утримання територій висока".

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