Знищено 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку.

На Донбасі за добу військовослужбовці Збройних сил України відбили 6 атак російських окупантів, збили 2 літаки та 3 безпілотники.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - наголошується у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Харковом дрон засік позиції окупантів, їх усіх вдалося знищити.