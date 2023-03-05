Російські війська скоїли тяжкий військовий злочин в одному з сіл на Херсонщині.

Російські окупанти обстріляли село Понятівка в Херсонській області. Загинули три людини. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Відбувся мінометний обстріл села Понятівка на Херсонщині. Влучання у приватний житловий будинок. Загинуло 3 особи", - написав він у Телеграм. Єрмак уточнив, що загинули жінка і двоє дітей.

У Херсонській ОВА додали, що удар не був випадковістю. "Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди", – йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні - поточна обстановка

На сьогодні загальні втрати російської армії з початку вторгнення в Україну склали понад 153 тисячі осіб. Також росіяни втратили понад 3400 танків і безліч іншої бойової техніки.

На тлі настільки жахливих втрат в російській армії відчувається гострий дефіцит озброєнь. Британська розвідка констатує, що росіяни почали ходити в піші піхотні атаки майже без підтримки артилерії.

Часом, втім, навіть у російських окупантів прокидається інстинкт самозбереження і вони відмовляються брати участь у "м'ясних штурмах". Такий бунт нещодавно стався під Вугледаром.