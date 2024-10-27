Офіційних заяв з цього приводу не було.

Російські загарбницькі війська підняли червоний прапор у центрі селища Богоявленка, що у Вугледарській міській громаді Волноваського району Донеччини.

Про це повідомляється у Telegram-каналі українського проєкту DeepState. Аналітики зазначають, що наразі невідомо, чи опинився населений пункт під повним контролем російських окупантів, однак вчора піхота РФ почала просочуватися у глибину селища з півдня та заходу.

Також з'явилися кадри будівлі міської ради Селидового, на території якої вже перебувають загарбники. "Як і з Вугледаром, коментувати немає сил. Роботи над помилками немає", - додали аналітики.

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Ситуація на фронті

Вдень у 15-й бригаді Національної гвардії "Кара-Даг" повідомляли, що російські сили вже майже тиждень широкомасштабно наступають на Селидове. Вони частково закріпилися на деяких ділянках та кинули сили в бік Вишневого, щоб повністю оточити українське місто.

Раніше український військовий заявив, що пілоти дронів побачили у місті вбитих цивільних людей. Мова йде про ділянки, які вже перебувають під російським контролем, однак не постраждали від активних бойових дій.

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