Окупанти активізували дії в напрямку поряд розташованого Вишневого, щоб потім мати змогу повністю оточити Селидове.

Росіяни намагаються повністю оточити Селидове, Сили оборони України проводять надпотужні заходи щодо стримування ворога.

Про це розповів речник 15-ї Бригади оперативного призначення Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов в ефірі телемарафону єдиних новин. Він зазначив, що вже майже тиждень російські війська проводять широкомасштабну наступальну операцію на місто Селидове з метою повністю захопити населений пункт. Окупанти також активізували дії в напрямку поряд розташованого Вишневого.

"Тиждень Сили оборони проводять надпотужні заходи щодо стримування противника. Ворогу частково вдалося закріпитися на деяких ділянках міста Селидове, але активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше Селидового, куди ворог кинув усі сили та засоби з метою створення повного оточення міста Селидове", - сказав Миловидов.

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Він підкреслив, що бойові дії та заходи по стримуванню ворога тривають.

"Підрозділи здійснюють заходи, перебувають в населеному пункті та проводять оборону, вживають всі заходи для незакріплення і недопущення ворога як в Селидовому, так і у Вишневому, яке є дуже важливим з точки зору логістичного забезпечення", - зазначив військовий.

Ситуація навколо Селидового

Аналітик Forbes Девід Акс інформував, що росіяни досягли околиці села Вишневе і в разі його захоплення зможуть частково оточити Селидове. Як зазначає Акс, росіяни застосовують свою стандартну тактику - частково оточити укріплене поселення, щоб примусити захисників відступити. Так само це було нещодавно з обороною Вугледару.

Він вважає, що ймовірно, будують плани щодо відступу українців в Селидовому.

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