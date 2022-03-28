Сучасна Російська Федерація - це країна без медіа, оскільки останню вільну газету закрили, зазначили в Офісі президента.

Громадяни Росії нічого не бачать та не усвідомлюють, незалежно від того, якою мовою ви це їм кажете.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського, член української делегації на переговорах з російською стороною Михайло Подоляк.

За його словами, сучасна РФ - це країна без медіа, адже остання вільна "Новая Газета" закрита, без дискусії, без політичної конкуренції, без повноцінного парламенту.

"Саме тому росіяни нічого не бачать, не чують, не усвідомлюють. Незалежно від того, якою мовою ви це їм кажете", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на територію України рано-вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Ірпінь, Гостомель, Харків, Херсон, Одесу, Чернігів, Миколаїв та Маріуполь.

Між українською та російською стороною вже було кілька раундів мирних переговорів. Наступний раунд переговорів запланований на 28-30 березня. Нові переговори між Україною та Росією мають відбутися у Туреччині.

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