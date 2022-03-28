"Золоті паспорти" можуть втратити як вже включені в санкційні списки росіяни і білоруси, так і ті, хто підтримує політику Путіна тим чи іншим способом.

Європейська комісія закликала держави-члени ЄС негайно скасувати всі схеми отримання "золотих паспортів" (громадянство в обмін на інвестиції), а також розглянути можливість відкликання громадянства або посвідки на проживання у громадян Росії та Білорусі, причетних до військової агресії проти України, щоб уникнути обходу ними санкцій.

Про це йдеться в сьогоднішній заяві ЄК.

"Комісія часто і послідовно висловлювала свою серйозну стурбованість з приводу схем отримання громадянства та посвідки на проживання для інвесторів і пов'язаних з ними ризиків. Сьогоднішня рекомендація є частиною більш широкої політики комісії щодо вживання рішучих заходів щодо цих схем. Нинішній контекст російської агресії проти України ще раз підкреслює ці ризики", – йдеться в заяві.

У Єврокомісії констатують, що деякі громадяни Росії та Білорусі, які перебувають під санкціями або активно підтримують війну в Україні, могли отримати громадянство ЄС або привілейований доступ до ЄС, у тому числі для вільного пересування Шенгенською зоною, в рамках цих схем.

"Щоб усунути ці безпосередні ризики, комісія також сьогодні рекомендує державам-членам оцінити, чи слід відкликати громадянство, надане за схемою "золотого паспорта" громадянам Росії або Білорусі, включеним до списку санкцій ЄС у зв'язку з війною в Україні. Посвідки на проживання, видані за схемою резидентства інвестора громадянам Росії або Білорусі, щодо яких діють санкції, повинні бути негайно відкликані після індивідуальної оцінки... Ці заходи повинні застосовуватися до громадян Росії або Білорусі, які істотно підтримують війну в Україні", – зазначають в Єврокомісії.

"Європейські цінності не продаються. Ми вважаємо, що продаж громадянства через "золоті паспорти" є незаконним відповідно до законодавства ЄС і становить серйозні ризики для нашої безпеки. Це відкриває двері для корупції, відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Всі зацікавлені держави-члени повинні негайно припинити свої програми громадянства інвесторів. Крім того, вони повинні оцінити, чи повинні вони анулювати "золоті паспорти", вже видані особам, які перебувають під санкціями, та іншим особам, що значно підтримують війну Путіна", – заявив єврокомісар з питань юстиції та захисту прав споживачів Дідьє Рейндерс.

"Право на вільне пересування по Шенгенській зоні є однією з наших найбільших переваг. Нам потрібні сильні перевірки, щоб переконатися, що цим правом не зловживають. Золоті посвідки на проживання, видані росіянам і білорусам під санкціями ЄС, повинні бути анульовані. Зараз, як ніколи, перед обличчям війни ми повинні зробити все, щоб росіяни і білоруси, що знаходяться під санкціями, і ті, хто підтримує путінську агресивну війну, не змогли купити собі дорогу в ЄС", – додала єврокомісар внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Відзначимо, в кінці лютого 2022 року Португалія і Греція вирішили припинити видачу інвестиційних віз громадянам Росії, а 24 березня парламент Болгарії вже скасував схему "золотих паспортів", що дозволяє багатим іноземцям купувати громадянство в країнах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, відразу після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року ЄС ввів жорсткі санкції проти Росії, які надалі ще кілька разів посилювалися. Серед іншого, російські дипломати і бізнесмени втратили привілейовану можливість в'їзду в країни Євросоюзу. Крім того, були запроваджені персональні санкції проти конкретних громадян Росії та Білорусі, які також передбачають заборону на в'їзд до ЄС.