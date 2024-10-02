Обстрілами територій українських областей, які частково перебувають під окупацією, Росія доводить, що вважає їх ворожими, каже Подоляк.

Росія веде класичну імперіалістичну війну проти України. І якщо окупанти залишаться на захоплених територіях, війна затягнеться на довгі роки.

Таку заяву зробив в етері "24 каналу" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Зазначається, що ворог має на меті знищувати українську територію, змінювати етнічний склад населення та здійснювати масові вбивства українських громадян.

"Території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей та півострів Крим юридично і фактично є українськими", – наголосив Подоляк.

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При цьому він зазначив, що обстрілами територій українських областей, які частково перебувають під окупацією, Росія доводить, що вважає їх ворожими.

"Якщо росіяни залишаться на цих територіях, то ми матимемо продовження війни на довгі роки. Все тому, що країна-агресорка може існувати лише у стані війни. Основним опонентом для неї завжди буде Україна", – продовжив радник керівника ОП.

Говорячи про те, як досягти миру, Подоляк зауважив, що не варто будувати ілюзії щодо намірів Росії чи можливості домовитись із країною-агресоркою. За його словами, є лише один спосіб припинити війну – "поставити справедливу крапку зараз". Необхідно примусити Кремль до того, щоб він зрозумів – воювати проти України буде надто дорого і до перемоги РФ це не приведе.

"Для цього необхідний військовий, економічний та дипломатичний примуси", – констатував Подоляк.

Війна в Україні: важливі новини за 1 жовтня

Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські загарбники окупували Вугледар Донецької області.

Проте у 72-й ОМБр, яка обороняє це місто вже понад два роки, кажуть, що "Чорні запорожці" не отримували наказу на вихід із Вугледара. Українські військові все ще контролюють окремі частини міста.

Тим часом російські терористи продовжують скоювати воєнні злочини в Україні. Мережею шириться відео страти одразу 16 українських військових, які здавалися в полон на Покровському напрямку. В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочали розслідування чергового злочину РФ.

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