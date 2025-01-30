Стубб зізнався, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс.

Президент Фінляндії Александр Стубб з обережним оптимізмом ставиться до прагнень американського президента Дональда Трампа досягти миру в Україні.

Як пише Yle, політик припустив, що найближчими місяцями може настати перемир'я. Таку думку він висловив сьогодні на зустрічі з політичними журналістами.

"Спочатку будуть прагнути до перемир'я, на що піде від 3 до 6 місяців, а потім і до мирних переговорів", - сказав Стубб.

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За його словами, політика Фінляндії полягає в тому, щоб дотримуватися принципів незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Він вважає, що найближчими днями, тижнями і місяцями Україну слід підтримувати так, щоб вона мала сильну позицію для початку можливих переговорів про перемир'я і мир.

Стубб зізнався, що після розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс.

Президента запитали про шанси президента США Дональда Трампа посадити президента РФ Володимира Путіна за стіл переговорів і зрештою досягти миру в Україні.

Стубб відзначив метод Трампа, який висуває ультиматум і примушує Путіна до мирних переговорів. На його думку, Путіна потрібно саме змушувати до переговорів, а не схиляти до них. Він пояснив:

"Особисто я думаю, що Путін розуміє тільки жорстку риторику. І саме такою мовою до нього зараз звертається Дональд Трамп".

За словами Стубба, немає ризику в тому, що мир обговорюватимуть без участі самої України. Він упевнений, що Європа теж має брати участь у переговорах у тій чи іншій формі, оскільки на них вирішується майбутнє європейських структур безпеки.

Можливість переговорів із РФ

Президент України Володимир Зеленський порадив світовим лідерам не повторювати помилок минулого і дотиснути Росію до справжнього миру.

За його словами, кремлівський правитель Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і сильних лідерів. Зеленський упевнений, що кожен крок і всі цинічні хитрощі глави Кремля спрямовані на те, щоб зробити війну нескінченною.

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