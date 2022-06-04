Злагоджено спрацювали четверо прикордонників.

Четверо воїнів Державної прикордонної служби України вщент спалили російську техніку та зняли ефектне відео.

Ролик опублікувала ДПСУ.

Зазначається, що на відео – результат злагодженої роботи прикордонників із позивними "Рубіж", "Мускат", "Джоні" та "Троянда". На кадрах видно, як яскраво палає російський танк.

Воїни не стримували емоцій. Один з прикордонників трохи "засмутився", адже дуже хотів затрофеїти ворожого танка.

"Ви ж знаєте, на що можна дивитися вічно. Хлопці готові нищити ворожу техніку аж до нашої Великої Перемоги", - зазначили в ДПСУ.

Раніше спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупантів з їхньою технікою.

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