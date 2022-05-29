Атаку здійснили за допомогою бойового дрона.

Спецпризначенці СБУ одним ударом знищили 82 окупанти з їхньою технікою.

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.

Воїни вдарили по окупантам, коли вони зібралися біля БТР. Атаку здійснили з дрона.

"Філігранно точна робота спецназу 15 Головного Управління ДВКР СБУ. Прилетіли, побачили та розбомбили БТР - 82 орків", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками Геращенка, що якби у ЗСУ було 300 таких добре навчених екіпажів бойових дронів, як у 15 ДВКР СБУ і раз хоча б у 3 дні такий екіпаж знищував хоча б одну одиницю бронетехніки супротивника, то за місяць вдалося б знищити 3 тисячі російської техніки.

Раніше воїни 24 омбр імені короля Данила розгромили військову техніку окупантів разом з особовим складом.

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