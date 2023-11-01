На Куп’янському напрямку два ворожі танки пішли "за руським кораблем".

На Куп'янському напрямку було знищено два ворожих танки Т-72 . Після чергового невдалого штурм українських позицій два бойові машини повертались на вихідний рубіж та підірвались на своїх же мінах.

"Один з них відразу ж вибухнув, а другий лише роззувся пошкодивши гусеницю", - повідомили бійці 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" у Facebook.

При цьому зазначають, що до пошкодженого танку терміново вилетіли два дрона-камікадзе 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" та "провели вибухове технічне обслуговування". Зазначається, що тепер обидва танки відновленню не підлягають.

Прикордонники показали як за допомогою дрону "добили" танк, що підірвався.

Втрати Росії в Україні станом на 1 листопада - останні новини

Сьогодні, 1 листопада, за даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби знищено 65 російських танків, броньованих машин та артсистем.

Впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 680 російських окупантів та десятки одиниць їхньої техніки та озброєння. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 301 490 своїх військових.

Також українські оборонці ліквідували: дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 37 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і спеціальної техніки.

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