Внаслідок ворожої атаки постраждали три особи.

Сьогодні, 22 жовтня, близько 7:00 ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ, є влучання у житлові будинки.

Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він повідомив про трьох поранених. "Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані, а хлопець 17 років - в стані середньої тяжкості", - зазначає Синєгубов.

Як повідомляє поліція Харківської області, пошкоджено в місті Куп'янську житлові будинки. У поліції зазначають, що також окупанти обстрілювали, зокрема, населені пункти Першотравневе, Дворічна Куп'янського району, Борова Ізюмського району, Гатище, Бударки Чугуївського району.

Відео дня

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Ось які зараз треба знати новини - війна триває:

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня близько 22:20 внаслідок ворожого обстрілу села Коротич Пісочинської територіальної громади Харківської області горів термінал "Нової пошти". На території термінала перебувало 22 особи, з них 6 осіб загинули та 16 поранені. Серед постраждалих - чоловіки віком від 19 до 43 років.

Фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами і судмедексперти проводять огляд тіл загиблих.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала "Нової пошти", пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. Також на об'єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м.

Вас також можуть зацікавити новини: