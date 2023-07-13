Після технічного обслуговування, ворожий безпілотник буде працювати на боці України.

На півдні прикордонник примудрився приземлити неушкодженим ворожий дрон, вже начинений вибухівкою. Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні ДПСУ, прикордонник на слух помітив наближення безпілотника, який загарбники спрямували на українські позиції.

"На півдні країни прикордонник на псевдо "Музикант" приземлив квадрокоптер, обладнаний навісною системою скиду ВОГ-17. Ворожого "птаха" він виявив завдяки його "сольному співу", - розповіли прикордонники.

Вони уточнюють, що "на борту" квадрокоптера було два гранатометних осколкових постріли (ВОГ-17). "Музикант" примудрився приземлити дрон вогнем зі стрілецької зброї.

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"Прийом був настільки "гостинним" та "ювелірним", що безпілотник "вирішив" залишитись (у ЗСУ – УНІАН) назавжди. А після незначного технічного обслуговування, "звучатиме" як новенький разом з українськими "квадриками", - кажуть прикордонники.

Наголошується, що це вже третій дрон, який за тиждень вполювали прикордонники на південному напрямку.

Як повідомляв УНІАН, на півдні України прикордонник з позивним "Джокер" збив дуже небезпечну ворожу "пташку" - FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета. Дрон "сів" - в кількох метрах від українських військовослужбовців.

Приземлення антидроновою рушницею було настільки майстерним, що дрон не зазнав ушкоджень, а боєприпас не здетонував.

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