Дрон не зазнав ушкоджень, а боєприпас не здетонував.

Майстерний прикордонник "посадив" ворожий ударний дрон в лічених метрах від позицій.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, на півдні держави прикордонник з позивним "Джокер" збив дуже небезпечну ворожу "пташку" - FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета.

"Антидронова рушниця стала надійною "посестрою" прикордонника в боротьбі з окупантом. Приземлення було настільки майстерним, що дрон не зазнав ушкоджень, а боєприпас не здетонував і все це в лічених метрах від позицій охоронців кордону", - розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що на рахунку "Джокера" це вже не перший дрон, який змінив запланований курс.

Сьогодні авіація ЗСУ відзначилася новими ударами по окупантам

Українська авіація 8 липня завдала сім ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, ракетники та артилерія за добу вразили 11 російських артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, ППО, станції радіоелектронної боротьби тощо.

Зі свого боку ворог застосував для ударів по Україні зенітні керовані ракети з ЗРК С-300, а також іранські БПЛА Shahed. Протягом доби армія РФ реалізувала 34 авіаційні удари.

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