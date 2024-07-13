Росіяни врахували високий відсоток збиття цих ракет, зазначив Плетенчук

В Росії будують спеціальні уніфіковані пускові установки для "Калібрів" та "Оніксів", оскільки Україна має високий відсоток збиття цих ракет, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі "Калібри" залишаються небезпечною зброєю для України з бойовою частиною вагою 450 кг. Однак попри це, відсоток збиття цих ракет є високим. Так, росіяни врахували цей досвід і почали будувати уніфіковані шахти для пусків "Калібрів" та "Оніксів".

"Сили РФ застосовують "Калібри" з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак, але пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння", - зазначив Плетенчук.

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Також речник ВМС додав, що вже кілька днів не спостерігаються носії крилатих ракет у Чорному та Азовському морях.

"У Чорному морі кораблі росіян відсутні, в Азовському - зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації", - зазначив він.

Останні новини з фронту - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, ракетні удари Росії з Ту-95 стало складніше прогнозувати. Військовослужбовець 77-ї бригади ЗСУ Віктор Петрович розповів, що це трапилось після того, як росіяни почали використовувати авіабазу "Оленья".

Також УНІАН повідомляв, що Росії стає все складніше приховувати втрати та шукати ресурси для війни в Україні. У ГУР зазначили, що керівництво країни поширює інформацію, яка не відповідає реальному становищу і це викликає роздратування серед росіян.

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