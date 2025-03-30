Лінія кордону з Росією фактично є лінією фронту.

Російські окупаційні війська намагаються розширити зону активних бойових дій у Харківській області. Таку заяву зробив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Загалом лінія кордону з Росією є фактично лінією фронту з десь активними бойовими діями, десь з меншою активністю. Варто бути готовими для розвитку будь-яких ситуацій на будь-якій з ділянок допоки Росія йде з війною на нашу державу і поки вона проявляє таку агресію", – акцентував він в етері телемарафону.

Говорячи про ситуації на Харківщині, він зауважив, що є два осередки ворожої активності.

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"Це напрямок населених пунктів Липці і напрямок населеного пункту Вовчанськ, де ворог намагається розширити зону активних бойових дій, в тому числі ідучи в атаку, намагаючись штурмувати наші позиції. Але йому не вдається досягти цілей для того, щоб захопити більше Харківської області або розширити зону активних бойових дій по території України", – констатував Андрій Демченко.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Ввечері 29 березня росіяни атакували Харків. Відомо про двох загиблих на понад 20 постраждалих. Також ворог завдав удару по будівлі військового госпіталю, про що повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розкрив втрати армії РФ в автомобільній і спецтехніці з початку року. За його словами, йдеться про майже 10 тисяч одиниць. Щодня українські захисники знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.

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