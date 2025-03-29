Щодня Сили оборони знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки, повідомив головком.

З початку 2025 року втрати російської армії в автомобільній та спеціальній техніці у війні в Україні сягнули майже 10 тисяч одиниць.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

Він підкреслив, що щодня Сили оборони України знешкоджують понад тисячу загарбників і знищують сотні одиниць ворожої техніки.

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"Влучними ураженнями руйнуємо ворожу логістику. Лише з початку року сумарні втрати противника в автомобільній та спеціальній техніці сягнули майже 10 тисяч одиниць (9838)", - зазначив головком.

Втрати росіян: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, за 2024 рік (31 грудня 2023-го - 31 грудня 2024-го) втрати росіян в особовому складі становили орієнтовно 430320 осіб. Для порівняння, за 2023 рік було відмінусовано близько 253 тис. осіб. Щодо знищення ворожої зброї та техніки, то відповідно до оприлюдненої статистики Генштабу, протягом поточного року "помножено на нуль" 40 літаків, 5 гелікоптерів, 5 кораблів/катерів, 3 691 танк, 8 960 бойових броньованих машин, 409 систем ППО, 14 490 БПЛА ОТР, 13 064 артсистем, 313 РСЗВ.

Зокрема, на металобрухт перетворено й понад 21330 одиниць автомобільної техніки та цистерн, понад 2400 тис. спеціальної техніки (РЛС, РЕБ, інженерна техніка тощо).

На початку березня Сирський заявив, що від початку року втрати російської армії в живій силі становили близько 91 тисячі осіб.

Нещодавно Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка - Успенівка, що на території РФ. Серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП.

Також далекобійні дрони СБУ завдали ударів по двох газокомпресорних станціях "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовська область). Було влучання дронів у промислове обладнання станцій. Крім того, безпілотники уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

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