Попередньо, армія РФ вдарила по Миколаївці трьома авіабомбами.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні міста Україні. Ввечері у суботу, 7 вересня, ворог вдарив по готелю в місті Миколаївка Донецької області.

Про це пише "Суспільне Донбас" із посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна. Зазначається, що окупанти атакували місто біля 21:50.

"Станом на цю годину тривають пошукові роботи, йде розбір завалів готелю "Зоря", який було зруйновано в результаті обстрілу о 21:50. Під завалами перебувають дві людини", – розповів Проскунін.

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Попередньо, армія РФ вдарила по Миколаївці трьома авіабомбами.

Атаки РФ по Україні

Російські терористи щодня атакують мирні населені пункти різним озброєнням. У суботу, 7 вересня, окупанти вдарили по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще кілька постраждали.

Ворог бив з артилерії. За даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок обстрілу було пошкоджено три лінії електропередач, аптека, шість машин, крамниця, адмінбудівля та багатоповерховий будинок.

Ввечері 7 вересня окупанти атакували Полтавську область. Очільник ОВА Філіп Пронін заявив, що ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді.

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