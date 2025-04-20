Пропагандистські ЗМІ тиражують повідомлення про те, що ЗСУ завдали удару по Донецьку.

Російські окупанти інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну в порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я". Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

"Насправді ж самі росіяни не дотримуються свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли", - наголосили в ЦПД.

Зазначається, що мета таких вкидів — звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити російському диктатору Володимиру Путіну образ нібито миротворця.

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Великоднє перемир'я Путіна

19 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. В Кремлі заявили, що бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Водночас, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за час із півночі до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій. Українські військові на фронті не вірять і не сприймають серйозно перемир'я з боку Росії, заявив головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталій П'ясецький.

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