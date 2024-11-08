Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає.

Російські окупаційні війська захопили Новоолексіївку в Донецькій області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Також у ворога є просування на фронті. Зокрема, росіяни просунулися біля Новодмитрівки.

"Ворог окупував Новоолексіївку, а також просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації зараз немає. Карта бойових дій зараз виглядає так:

Тим часом у Генштабі ЗСУ інформують, що від початку доби, станом на 22:00 на передовій відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було зафіксовано на Курахівському напрямку. Там окупаним здійснили 50 спроб просунутись вперед.

"Гарячим" залишається і Покровський напрямок. Там від початку доби агресор 23 рази атакував позиції Сил оборони України. 17 атак зафіксовано на Лиманському напрямку, 12 – на Купʼянському, 3 – на Харківському, 6 – на Краматорському, 1 – на Краматорському, 4 – на Торецькому, 5 – на Времівському. Також ворог здійснив три безрезультатні спроби штурму на Придніпровському напрямку.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними проєкту DeepState, російські загарбники розпочали нову хвилю наступальних дій на території Курської області. Ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що на Курщині присутні 11 тисяч військових КНДР, яких Пхеньян відправив для допомоги Москві у її війні проти України. Північнокорейські війська вже понесли втрати, заявив Зеленський.

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