Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічну авіацію – зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
"Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.
"Николаевский Ванек" інформує, що виліт, імовірно, бойовий. Зазначається, що в в районі Енгельса ворожі борти будуть приблизно о 01:30 – 02:00. Якщо окупанти здійснять пуски звідти, ракети в повітряному просторі України будуть приблизно о 02:00 – 03:00.
"В районі Каспійського Моря вони будуть скоріш за все о 03:00 – 03:30 +/-. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:00 – 05:00 +/-. Час дуже приблизний, з великою похибкою. За бортами продовжуємо стежити вночі, точна кількість бортів буде відома ближче до ранку", – сказано в повідомленні.
Атаки РФ по Україні
Російські окупанти щодня тероризують Україну різними засобами ураження – від ударних дронів до КАБів та крилатих ракет. Вночі 28 червня росіяни вдарили дронами по Одесі. Через влучання БПЛА пожежа спалахнула на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку. Загинуло двоє людей, є постраждалі.
Авіаційний експерт Богдан Долінце каже, що потенційно ворог зможе запускати по Україні 1000 "Шахедів" за одну ніч до кінця поточного року. Він додав, що росіяни масштабують виробництво безпілотників.