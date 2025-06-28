У Повітряних силах закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічну авіацію – зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95МС. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

"Николаевский Ванек" інформує, що виліт, імовірно, бойовий. Зазначається, що в в районі Енгельса ворожі борти будуть приблизно о 01:30 – 02:00. Якщо окупанти здійснять пуски звідти, ракети в повітряному просторі України будуть приблизно о 02:00 – 03:00.

Відео дня

"В районі Каспійського Моря вони будуть скоріш за все о 03:00 – 03:30 +/-. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:00 – 05:00 +/-. Час дуже приблизний, з великою похибкою. За бортами продовжуємо стежити вночі, точна кількість бортів буде відома ближче до ранку", – сказано в повідомленні.

Атаки РФ по Україні

Російські окупанти щодня тероризують Україну різними засобами ураження – від ударних дронів до КАБів та крилатих ракет. Вночі 28 червня росіяни вдарили дронами по Одесі. Через влучання БПЛА пожежа спалахнула на 7, 8 та 9 поверхах 21-поверхового житлового будинку. Загинуло двоє людей, є постраждалі.

Авіаційний експерт Богдан Долінце каже, що потенційно ворог зможе запускати по Україні 1000 "Шахедів" за одну ніч до кінця поточного року. Він додав, що росіяни масштабують виробництво безпілотників.

Вас також можуть зацікавити новини: