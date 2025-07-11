Спроби досягти припинення вогню практично зайшли в глухий кут.

Нічна масштабна атака російських дронів на Київ 10 липня ознаменувала собою серйозну зміну в тактиці повітряних ударів Росії, оскільки спроби досягти припинення вогню практично зайшли в глухий кут.пише CNN.

Сотні запущених Росією безпілотників літали на різних висотах і атакували з усіх напрямків. Деякі безпілотники спочатку облетіли столицю, а потім різко змінювали напрямок і стрімко поверталися в місто.

"Хоча Київ і раніше зазнавав атак із різних напрямків, російські безпілотники намагалися обійти систему ППО міста, під час атаки в четвер безпілотники були запущені в бік міста одночасно, фактично оточивши Київ перед атакою. Це ще більше ускладнило завдання з охорони неба над столицею для перевантаженої української ППО", - пише видання.

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При цьому українські ВПС збили або вивели з ладу 382 з 415 авіаційних засобів ураження, випущених Росією по країні за ніч, включно з усіма балістичними і крилатими ракетами.

"Це приголомшливий успіх, враховуючи масштаб атаки, особливо з огляду на обмежений доступ України до систем ППО", - підкреслює CNN.

При цьому, як підкреслює видання, такі масовані авіаудари вже стали нормою для українців. І в міру того, як Росія посилила свої повітряні атаки, спроби досягти припинення вогню практично зайшли в глухий кут.

"Безперервні напади Росії останніми днями надали нової актуальності питанням щодо прихильності Вашингтона до захисту України, оскільки адміністрація Трампа пообіцяла відправити до Києва додаткове оборонне озброєння, що явно свідчить про зміну політики", - підкреслює видання.

Атака РФ по Києву

У ніч на 10 липня відбувся ракетно-дроновий обстріл, під час якого по Україні було запущено понад 400 дронів і 18 ракет. Удар тривав усю ніч і призвів до загибелі щонайменше двох людей у Києві, десятків поранених і масштабних пошкоджень цивільної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський назвав ці атаки терактом і закликав до прискорення санкцій та збільшення постачання засобів протиповітряної оборони.

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