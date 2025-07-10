Основний удар було спрямовано на Київ.

У ніч проти 10 липня Російська Федерація атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу, з них 178 збито, а 204 локаційно втрачені або подавлені. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що Росія запустила по Україні 8 балістичних ракет Іскандер-М із Брянської області (РФ), які збито, а також 6 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області, які також знищені.

В повідомленні сказано, що також Росія запустила по Україні 397 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ (близько 200 - "Шахеди") та 4 зенітні керовані ракети С-300 із Курської області.

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За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 164 ворожі БпЛА типу Shahed, а 204 дрони/ракети - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

В Повітряних силах зазначили, що основний напрямок удару ворога була столиця України, місто Київ.

Сказано, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БПЛА), а також падіння збитих - на 23 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Російська атака 10 липня - що відомо

Як писав УНІАН, в ніч проти 10 липня російські окупанти завдали удару по Києву, внаслідок чого постраждало 16 осіб. Також стало відомо про двох загиблих. Крім того, після ворожої атаки в місті багато диму від пожеж, тому місцева влада закликає киян закривати вікна.

Пізніше у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що загиблими виявилися дві жінки.

"У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Водночас президент України Володимир Зеленський у Telegram зазначив, що цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже десять годин.

За його словами, головна ціль атаки - Київ та область, також під ударами були Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина та Харківщина. Президент України пообіцяв РФ жорстку відповідь.

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