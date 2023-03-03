Єнакієве - глибокий тил російських позицій у Донецькій області.

У п'ятницю, 3 березня 2023 року, в районі Єнакієвого Донецької області близько 13:30 зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Один з пілотів загинув, другий - готується скласти йому компанію!" - повідомляють ПС ЗСУ.

Раніше в мережі з'явилися відео, як у районі окупованого Єнакієвого Донецької області була збита російська "сушка".

Відео дня

Самопроголошений "мер" міста Роман Хроменков закликав жителів піти в укриття. Судячи з відеозаписів, які публікували очевидці, пілоти намагалися катапультуватися.

OSINT-аналітики писали, що, ймовірно, йшлося про Су-30СМ або Су-34, в України таких літаків немає.

Раніше повідомлялося, що 3 березня із самого ранку активно літала ворожа авіація над Донецьком.

Втрати Росії у війні проти України

Як повідомляв Генштаб ЗСУ станом на 3 березня 2023 року, українські військові знищили вже 301 російський літак та 289 гелікоптерів.

Загальні бойові втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, склали 151 тисячу 370 рашистів.

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