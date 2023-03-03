У п'ятницю, 3 березня 2023 року, в районі Єнакієвого Донецької області близько 13:30 зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряного командування "Схід" знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Один з пілотів загинув, другий - готується скласти йому компанію!" - повідомляють ПС ЗСУ.
Раніше в мережі з'явилися відео, як у районі окупованого Єнакієвого Донецької області була збита російська "сушка".
Самопроголошений "мер" міста Роман Хроменков закликав жителів піти в укриття. Судячи з відеозаписів, які публікували очевидці, пілоти намагалися катапультуватися.
OSINT-аналітики писали, що, ймовірно, йшлося про Су-30СМ або Су-34, в України таких літаків немає.
Раніше повідомлялося, що 3 березня із самого ранку активно літала ворожа авіація над Донецьком.
Втрати Росії у війні проти України
Як повідомляв Генштаб ЗСУ станом на 3 березня 2023 року, українські військові знищили вже 301 російський літак та 289 гелікоптерів.
Загальні бойові втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, склали 151 тисячу 370 рашистів.